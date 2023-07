Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Gesuchten Räuber festgenommen

Altenburg (ots)

Schmölln / Berlin: Am 11.07.2023 übernahm die Kripo in Altenburg die Ermittlungen zu einer Raubstraftat in ein einem Supermarkt in der Berggasse in Schmölln. (LPI Gera berichtete) Der Täter konnte am Tattag selbst nicht gestellt werden.

Am Freitgnachmittag (13.07.2023) wurde bei der Altenburger Polizei bekannt, dass sich der flüchtige Räuber am Berliner Hauptbahnhof selbst stellte, so dass er durch die dortigen Bundespolizeibeamten festgenommen werden konnte. Bei dem Räuber handelt es sich um einen 23-jährigen Mann somalischer Herkunft. Aufgrund der Vorlage eines Haftbefehls wurde er nach der Haftvorführung noch am Freitagabend (13.07.2023) in eine JVA überstellt. (RK)

Pressemeldung vom 12.07.2023

LPI-G: Raub im Supermarkt - KPI sucht Zeugen

Altenburg Schmölln: Mit einem Messer bewaffnet betrat gestern Abend (11.07.203) kurz vor 20:00 Uhr (19:57 Uhr) ein bislang unbekannter Mann einen Supermarkt in der Bergstraße in Schmölln. Dort bedrohte er eine Kassiererin und entnahm schließlich selbst einen Bargeldbetrag aus der Kasse. Anschließend flüchtete er aus dem Markt in unbekannte Richtung . Trotz unmittelbar eingeleiteter Fahndung konnte er nicht gestellt werden. Zum Glück wurde niemand verletzt. Im Rahmen der Ermittlungen wurde bekannt, dass sich eben dieser Täter sich kurz zuvor bereits schon einmal im Markt aufhielt.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zum Raubdelikt Bezugsnummer (0179515/2023) aufgenommen und sucht nach Zeugen, die Hinweise zu dem flüchtigen Täter, welcher als ausländisch aussehend beschrieben wird, geben können.

Personenbeschreibung: männlich, ca. 30 Jahre, ca. 190 cm groß, sehr schlank, ausländischer Phänotyp, dunkelbraune Hautfarbe, schwarze kurze Haare, sprach deutsch, bekleidet mit schwarzem T-Shirt und halblanger Cargohose (cremefarben), trug Mund-Nasen-Schutz

Zeugen werden gebeten, sich unter der Tel. 0365 / 8234-1465 an die KPI Gera zu wenden. (RK)

