Polizei Duisburg

POL-DU: Röttgersbach: Versuchter Raub auf Supermarkt vereitelt - Polizei sucht Zeugen

Duisburg (ots)

Ein Unbekannter hat am Mittwochabend (4. Oktober, 21:42 Uhr) versucht, einen Supermarkt an der Schlachthofstraße auszurauben. Eine Mitarbeiterin (62) berichtete der Polizei, dass sie den Kassenbereich aufräumte, als sich ihr ein Mann mit einem spitzen Gegenstand in der Hand näherte und die Geld forderte. Die Duisburgerin schrie den Räuber an und forderte ihn auf, den Laden zu verlassen. Der Tatverdächtige ergriff daraufhin die Flucht und rannte in Richtung Kalthoffstraße davon.

Die Polizei Duisburg sucht Zeugen, die Angaben zu dem Unbekannten machen können. Er wird wie folgt beschrieben: circa 30-35 Jahre alt, 1,75 - 1,80 Meter groß, schlanke Statur, dunkler Kapuzenpullover, dunkle Jeans, medizinischer Mundschutz im Gesicht. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat 13 unter der Rufnummer 0203 2800 entgegen.

