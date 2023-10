Polizei Duisburg

POL-DU: Dellviertel: 33-Jähriger im Kant-Park mit Messer verletzt - Polizei stellt Täter

Duisburg (ots)

Am Mittwochmorgen (4. Oktober, 9:15 Uhr) entdeckten Polizisten des Bezirksdienstes bei einer Streifenfahrt einen Mann (29), der mit einem einem ausgeklappten Butterflymesser in der Hand aus dem Immanuel-Kant-Park in Richtung Innenstadt rannte. Die Polizisten folgten dem Mann und forderten ihn noch auf der Friedrich-Wilhelm-Straße mit gezogener Dienstwaffe auf das Messer fallen zu lassen. Der Aufforderung kam er nach und lies sich widerstandslos festnehmen.

Auf der Suche nach dem Grund für seine Flucht entdeckten weitere Einsatzkräfte im Park einen Verletzten (33), der über eine oberflächliche Stichverletzung im Bereich seiner Achselhöhle klagte.

Ein Rettungswagen brachte den Mann ins Krankenhaus. Bei der Überprüfung der Personalien des Angreifers stellten die Polizisten fest, dass gegen ihn bereits ein Untersuchungshaftbefehl in anderer Sache besteht. Sie brachten den Festgenommenen zur Wache und leiteten gegen ihn ein weiteres Strafverfahren - im aktuellen Fall wegen gefährlicher Körperverletzung ein. Der 33-Jährige hat das Krankenhaus bereits wieder verlas-sen.

