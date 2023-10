Polizei Duisburg

POL-DU: Beeck/Röttgersbach: Radfahrer und Motorradfahrerin bei zwei Verkehrsunfällen schwer verletzt

Duisburg (ots)

Am Sonntagnachmittag (1. Oktober) kamen bei zwei Unfällen im Stadtgebiet ein Radfahrer (45) und eine Motorradfahrerin (21) schwer verletzt ins Krankenhaus - in beiden Fällen besteht jedoch keine Lebensgefahr.

Gegen 13:50 Uhr achtete der 39-jährige Fahrer eines Daewoo beim Abbiegen an der Einmündung Friedrich-Ebert-/Stockumer Straße nicht auf einen Radfahrer und stieß mit ihm zusammen. Der Radler erlitt Verletzungen an Kopf und Schulter und kam mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus.

Zwei Stunden später nahm ein 38-jähriger Mercedes-Fahrer beim Linksabbiegen von der Ziegelhorst- in die Oldenburger Straße einer entgegenkommenden Motorradfahrerin die Vorfahrt. Bei der Kollision kam die 21-Jährige mit ihrer Kawasaki zu Fall, erlitt Verletzungen am Bein, an der Schulter und am Rücken. Ein Rettungswagen brachte sie ebenfalls zum stationären Verbleib in ein Krankenhaus.

In beiden Fällen sperrte die Polizei kurzfristig den Straßenverkehr für die Unfallaufnahmen.

