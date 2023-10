Polizei Duisburg

POL-DU: Mittelmeiderich: Bewaffnetes Duo raubt Tankstelle aus - Polizei sucht Zeugen

Duisburg (ots)

Zwei Vermummte haben am Freitagabend (29. September) um 21:45 Uhr eine Tankstelle auf der Biesenstraße überfallen. Mit einem Messer bewaffnet bedrohten sie einen Mitarbeiter (26) und flohen mit einer Geldkassette über einen Fußweg in Richtung der Straße Rosenau. Beide Personen sollen jugendlichen Alters sein und löchrige Hosen getragen haben. Ein Tatverdächtiger trug einen dunklen Pullover. Ein verständigter Diensthund folgte der Fährte der Flüchtigen bis zu einer Autowaschstraße an der Gartsträucherstraße, wo sich ihre Spur verlor. Das Kriminalkommissariat 13 bittet Zeugen, die im Tankstellenumfeld verdächtige Personen beobachtet haben, sich unter der Rufnummer 0203 2800 zu melden.

