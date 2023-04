Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Kreis Recklinghausen: Einbrüche und Diebstahl

Recklinghausen (ots)

Castrop-Rauxel:

Am Förderturm wurde am vergangenen Wochenende bei einem Süßwarenhandel eingebrochen. Die unbekannten Täter hebelten ein Fenster zu den Ausstellungs- und Lagerräumen auf und durchsuchten dann Schränke nach Beute. Zum Diebesgut liegen noch keine Angaben vor. Der Einbruch wurde am Montagvormittag festgestellt.

Gladbeck:

Auf der Burgstraße sind unbekannte Täter bei einem Sportverein eingebrochen. Zwischen Sonntagabend und Montagmorgen schlugen die Täter eine Scheibe am Vereinsgebäude ein und durchsuchten zwei Büroräume. Nach bisherigen Erkenntnissen erbeuteten die Einbrecher Bargeld. Anschließend gingen sie weiter in die Gaststätte im Erdgeschoss - dort brachen sie noch eine (leere) Kasse auf und flüchteten dann in unbekannte Richtung.

Die Polizei bittet unter Tel. 0800/2361 111 um Hinweise.

