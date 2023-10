Polizei Duisburg

POL-DU: Presseerklärung der Polizei und der StA Duisburg-Folgemeldung: Mordkommission ermittelt nach Angriff auf Ehefrau - 19-Jährige in Folge stumpfer Gewalteinwirkung verstorben - Richter erlässt Haftbefehl

Duisburg (ots)

Die Obduktion der 19-Jährigen, die am Sonntagmittag (1. Oktober, 13 Uhr) von ihrem Ehemann attackiert worden war, ergab, dass sie in Folge einer stumpfen Gewalteinwirkung gegen den Kopf verstorben ist. Die Duisburgerin und das gemeinsame Kind (17 Monate) waren wie berichtet von ihrem 25-jährigen Ehemann mit einem Auto angefahren worden. Dann stieg der Fahrer aus und griff die 19-Jährige mit Schlägen und Tritten an, die ursächlich für ihren Tod waren. Zeugen hielten noch am Tatort den Tatverdächtigen fest, bis Polizisten ihn vorläufig festnahmen.

Am heutigen Nachmittag (2. Oktober) kam der 25-Jährige auf Antrag der Staatsanwaltschaft Duisburg unter anderem wegen Mordes und versuchten Mordes vor einen Haftrichter, der einen Haftbefehl erließ.

Der 17 Monate alte Junge, der schwer verletzt wurde, schwebt weiterhin in Lebensgefahr.

Unsere bisherige Berichterstattung: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/50510/5616243

Original-Content von: Polizei Duisburg, übermittelt durch news aktuell