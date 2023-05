POL-HAM: Kleinkind nach Unfall leicht verletzt

Hamm-Pelkum (ots) - Ein 39 Jahre alter Mann wurde am frühen Montagmorgen, 22. Mai, bei einem Unfall auf der Kamener Straße schwer verletzt. Der Hammer war in seinem Opel gegen 6.15 Uhr in Fahrtrichtung Osten unterwegs, als er aus bislang ungeklärter Ursache von der Fahrbahn abkam und gegen einen Baum prallte. Ein Rettungswagen brachte den Schwerverletzten in ein Krankenhaus, in dem er stationär behandelt wird. Der ...

