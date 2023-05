Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Bei Verkehrsunfall: Zwei Personen verletzt, Mann versucht zu flüchten

Hamm-Heessen (ots)

Bei einem Unfall am Montagabend, 22. Mai, auf der Ahlener Straße Ecke Kleine Amtsstraße wurden zwei Personen verletzt, eine dritte Person versuchte zu Fuß vom Unfallort zu flüchten.

Ein 47 Jahre alter Mann fuhr um 17.53 Uhr auf der Kleinen Amtsstraße in Fahrtrichtung Westen. An der Kreuzung kollidierte der Opel-Fahrer dann mit einem Seat, dessen 19 Jahre alte Fahrerin auf der Ahlener Straße unterwegs war. Der Opel-Fahrer parkte sein Auto zunächst auf einem Gehweg nahe des Unfallortes und stieg aus. Laut Zeugenangaben lief der Hammer dann in Richtung des Bahnhofs davon. Drei Zeugen, die darauf aufmerksam wurden, stellten sich ihm in den Weg und hinderten den 47-Jährigen an der Flucht.

Die Seat-Fahrerin aus Hamm wurde schwer verletzt und in einem Krankenhaus stationär behandelt. Ihre 19 Jahre alte Beifahrerin, ebenfalls aus Hamm, verletzte sich leicht und konnte das Krankenhaus nach ambulanter Behandlung wieder verlassen.

Ein vor Ort durchgeführter Drogenvortest fiel bei dem 47-Jährigen positiv aus. Außerdem ist er nicht im Besitz eines gültigen Führerschein. Die Einsatzkräfte nahmen den Hammer mit zur Polizeiwache, wo er eine Blutprobe abgeben musste.

Beide Autos waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Der Sachschaden wird auf rund 5000 Euro geschätzt. (hr)

