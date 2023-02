Polizeiinspektion Völklingen

POL-VK: Sachbeschädigung einer Statue in Völklingen

Völklingen (ots)

Am 17.02.2023, gegen 23:50 Uhr, wird der Polizei in Völklingen die Beschädigung einer Skulptur, welche auf dem Saarleinpfad in Völklingen-Wehrden aufgestellt ist, gemeldet. Die Zeugin selbst wurde durch Bilder auf einem sozialen Netzwerk auf die Tat aufmerksam und informierte daraufhin die Polizei. Durch die Polizei konnte vor Ort die Statue "Fährmann", welche bereits seit 2015 das Stadtbild prägt, in der nahegelegenen Saar treibend festgestellt werden. Des Weiteren wurden die Arme, der Kopf, sowie der Stab abgetrennt. Ein Großteil der Skulptur konnte durch die Polizei aus der Saar geborgen werden. Nach bisherigen Ermittlungen wird der Tatzeitraum auf den 17.02.2023, zwischen 19:00 Uhr und 21:00 Uhr eingegrenzt. Aufgrund der Beschädigung dieses öffentlichen Denkmals ermittelt die Polizei wegen Gemeinschädlicher Sachbeschädigung. Es wird um sachdienliche Zeugenhinweise an die Polizeiinspektion Völklingen unter der Telefonnummer 06898-2020 gebeten.

