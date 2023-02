Polizeiinspektion Völklingen

POL-VK: Verfolgungsfahrt mit anschließendem Verkehrsunfall in Völklingen

Völklingen (ots)

Am frühen Morgen des 19.02.2023, versuchte sich der Fahrer eines Audis einer polizeilichen Verkehrskontrolle zu entziehen. Die Verfolgungsfahrt erstreckte sich hierbei über die BAB 620 an der Anschlussstelle Saarbrücken-Gersweiler bis in den Innenstadtbereich Völklingen. Das Fahrzeug wurde mit stark überhöhter Geschwindigkeit und ausgeschalteter Fahrzeugbeleuchtung geführt. Nachdem das Fahrzeug eine Mittelschutzplanke in Völklingen gestreift hatte, kann die weitere Fluchtstrecke durch die Polizei blockiert und das Fahrzeug in einer Sackgasse gestoppt werden. Im Zuge der weiteren Maßnahmen wird festgestellt, dass der 23-jährigen Fahrzeugführer alkoholisiert ist. Bei dem Fahrer wurde eine Blutprobe entnommen und sein Führerschein wurde beschlagnahmt. Gegen ihn wird ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

