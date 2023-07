POL-BI: PKW landet bei Verkehrsunfall auf dem Dach

Bielefeld (ots) - FR / Bielefeld / Schildesche - In der Nacht von Sonntag auf Montag, 24.07.2023, brachen unbekannte Täter in 20 Kellerräume in der Talbrückenstraße und der Küsterwiese ein. Die Polizei sucht Zeugen. Die Einbrecher verschafften sich zu 9 Kellerräumen in vier Mehrfamilienhäusern in der Küsterwiese und zu 11 Kellerräumen in einem Mehrfamilienhaus in der Talbrückenstraße Zugang. Sie entwendeten ...

