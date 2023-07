Polizei Bielefeld

POL-BI: Mehrere Kellereinbrüche in Schildesche

Bielefeld (ots)

FR / Bielefeld / Schildesche - In der Nacht von Sonntag auf Montag, 24.07.2023, brachen unbekannte Täter in 20 Kellerräume in der Talbrückenstraße und der Küsterwiese ein. Die Polizei sucht Zeugen.

Die Einbrecher verschafften sich zu 9 Kellerräumen in vier Mehrfamilienhäusern in der Küsterwiese und zu 11 Kellerräumen in einem Mehrfamilienhaus in der Talbrückenstraße Zugang. Sie entwendeten VW-Felgen samt Bereifung, ein Autoradio und Speiseöl.

Es ist nicht auszuschließen, dass die Täter ihre Beute mit einem Fahrzeug transportiert haben.

Der Tatzeitraum liegt nach dem aktuellen Ermittlungsstand zwischen 23:30 Uhr am Sonntag, 23.07.2023, und 14:00 Uhr am Montag, 24.07.2023.

Zeugen und weitere Geschädigte melden sich bitte mit Hinweisen zu den Tatgeschehen, zu möglichen Tätern oder verdächtigen Fahrzeugen beim Kriminalkommissariat 16 unter der 0521/545-0.

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell