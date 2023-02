Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Angegriffen und gegen Kopf getreten

Altenburg (ots)

Am 31.01.2023 gegen 17:15 Uhr gerieten zwei Männer (19, 21) in einem Lebensmittelgeschäft in der Käthe-Kollwitz-Straße in Streit. Im Zuge dessen wirkte der 21-jährige Täter auf den Geschädigten ein, so dass dieser zu Boden ging. Dort trat er dem 19-Jährigen zweimal gegen den Kopf. Dabei erlitt der Angegriffene Verletzungen und musste zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden. Der Täter muss sich nun strafrechtlich für seine Tat verantworten. (TL)

