Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Pfiffige Seniorin ließ sich nicht hereinlegen

Nümbrecht (ots)

Love-Scamming ist eine Masche, mit der Betrüger insbesondere alleinstehende Menschen in die Falle locken wollen, um an deren Geld zu kommen. Bei einer 80-Jährigen aus Nümbrecht war so ein Betrüger allerdings an der falschen Adresse.

Vor einigen Monaten hatte der Unbekannte über eine Social-Media-Plattform mit der Seniorin Kontakt aufgenommen. Er stellte sich als ein derzeit in Kiew arbeitender, rumänischer Arzt vor. Beide schrieben sich anschließend regelmäßig. Dann kündigte der Mann an, kurz vor der Rente zu stehen und die Seniorin besuchen zu wollen. Ein Koffer mit wichtigen Unterlagen, den er bereits vorausgeschickt hatte, sei allerdings am Zoll in Deutschland angehalten worden und er bat die Seniorin um die Übernahme von Gebühren in Höhe von 5.000 Euro.

Dies ist das typische Vorgehen von derartigen Betrügern. Erst bauen sie über einen längeren Zeitraum eine Art Beziehung auf, um dann plötzlich aus den unterschiedlichsten Gründen dringend Geld zu benötigen. Die 80-Jährige konnte er damit allerdings nicht täuschen. Sie hatte ihm zwischenzeitlich sogar eine Nachricht in seiner angeblichen Heimatsprache geschrieben, die der Betrüger allerdings offenbar nicht verstehen konnte.

Leider schaffen es Betrüger mit die dieser Methode aber immer wieder, zum Teil hohe Summen zu erbeuten. Auf keinen Fall sollten Sie Zahlungen leisten, wenn Social-Media-Bekanntschaften plötzlich um Geld bitten.

Weitere Informationen zu der Betrugsmasche finden Sie unter diesem Link: https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/betrug/scamming/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell