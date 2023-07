POL-GM: Drei Verletzte bei Fahrradunfällen

Nümbrecht (ots) - Am 16.07.2023 gegen 11:45 Uhr wurde in Nümbrecht-Guxmühlen bei einem Verkehrsunfall ein 43-jähriger Motorradfahrer aus Wuppertal schwer verletzt. Diese befuhr die L339 von Homburg-Bröl kommend in Richtung Herferath. In Höhe der Einmündung nach Guxmühlen übersah eine 55-jährige Autofahrerin aus Nümbrecht das entgegenkommende Krad beim ...

