LPI-G: Glück im Unglück

Gera (ots) - Gera: Eine 43 Jahre alte Frau musste gestern (06.09.2023) gegen 13:40 Uhr nach einem Verkehrsunfall in der Kurt-Keicher-Straße ins Krankenhaus. Vor Ort wurde bekannt, dass ein BMW- Fahrer (60) beim Rückwärtsfahren die Frau zwischen seinem und einem weiteren geparkten Fahrzeug einklemmte und so verletzte. Die Geraer Polizei nahm den Unfall vor Ort auf. (RK) Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei ...

