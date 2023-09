LPI-G: Unfall in Kurt-Keicher-Straße

Gera (ots) - Gera: Die Meldung zu einem Wohnungsbrand ließ gestern Abend (06.09.2023), kurz vor 20:00 Uhr Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei in die Schmelzhüttenstraße nach Gera ausrücken. Tatsächlich war starker Rauch aus der betreffenden Wohnung des Mehrfamilienhauses zu sehen, so dass die Feuerwehr mit Löschen begann. Es stellte sich heraus, dass offenbar Essen auf dem eingeschalteten Herd in Brand geriet. Die ...

