Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Wohnungsbrand in Schmelzhüttenstraße

Gera (ots)

Gera: Die Meldung zu einem Wohnungsbrand ließ gestern Abend (06.09.2023), kurz vor 20:00 Uhr Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei in die Schmelzhüttenstraße nach Gera ausrücken. Tatsächlich war starker Rauch aus der betreffenden Wohnung des Mehrfamilienhauses zu sehen, so dass die Feuerwehr mit Löschen begann. Es stellte sich heraus, dass offenbar Essen auf dem eingeschalteten Herd in Brand geriet. Die in der Wohnung befindliche Familie, bestehend aus zwei Erwachsenen und 5 Kindern, wurden durch den Rauch leicht verletzt. Alle kamen mit Rettungswagen ins Krankenhaus, konnten dieses jedoch zum Glück noch in der Nacht wieder verlassen. Die Wohnung selbst ist zunächst nicht bewohnbar und die Familie kam bei Bekannten unter. Die Ermittlungen zum Brandgeschehen wurden aufgenommen. (RK)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell