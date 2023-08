POL-NI: Stadthagen - Polizei ermittelt Fahrraddieb / Vier Fahrräder noch nicht zugeordnet

Nienburg (ots) - (KEM) In der Zeit von Freitagabend, 18 Uhr, bis Montagmorgen, 9 Uhr haben bislang unbekannte Personen mehrere Faserzementplatten der Außenfassade sowie eine Lichtkuppel der Grundschule am Bach an der Waldstraße in Nienburg beschädigt. Die Schadenssumme wurde vorläufig auf ca. 2000 Euro geschätzt. Wer hat am vergangenen Wochenende verdächtige Personen an der Grundschule am Bach in Nienburg beobachtet ...

mehr