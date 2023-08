POL-NI: Nienburg - Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht

Bückeburg (ots) - (ma) Ein 42jähriger Mann ist am Freitag gegen 21.15 Uhr in einer Bushaltestelle an der Petzer Straße in Bückeburg von Polizeibeamten festgenommen worden, weil gegen den Bückeburger ein Haftbefehl vorlag. Der Festgenommene hatte sich alkoholisiert in die Bushaltestelle gelegt und ist von Beamten des Einsatz- und Streifendienstes kontrolliert worden. Hierbei fanden die Einsatzbeamten mehrere originalverpackte Parfümflakons und Parfüm-Tester in den ...

mehr