Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Diebstahl in Carolinenstraße - Zeugen gesucht

Greiz (ots)

Greiz: Den Diebstahl ihres Smartphones von einem bislang unbekannten Mann meldete gestern (06.09.2023) die 38-jährige Eigentümerin der Greizer Polizei. Nach vorliegenden Informationen betrat der Mann zwischen 14:24 Uhr und 14:26 Uhr ein Friseurgeschäft in der Carolinenstraße und stahl offenbar in einem unbeobachteten Moment das Mobiltelefon der 38-Jährigen. Anschließend verließ der Dieb das Geschäft in unbekannte Richtung. Die Greizer Polizei ermittelt zum Tatgeschehen (Bezugsnummer 0234247/2023) und nimmt Zeugenhinweise unter der Tel. 03661 / 6210 entgegen. (RK)

