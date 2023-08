Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Radfahrerin stürzt beim Überqueren von Bahnschienen

Geilenkirchen-Gillrath (ots)

Am Dienstagnachmittag (29. August) ereignete sich im Bereich An der Burg/Marienstraße ein Verkehrsunfall, bei dem eine Radfahrerin schwere Verletzungen erlitt. Die 74-Jährige fuhr gegen 14.30 Uhr mit ihrem Pedelec über die in diesem Bereich quer zur Fahrbahn in die Straße eingelassenen Schienen der Selfkantbahn. Beim Überqueren verlor sie die Kontrolle über ihr Zweirad, stürzte auf die Fahrbahn und zog sich dabei schwere Verletzungen zu. Sie musste zur weiteren Behandlung mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht werden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell