POL-HS: Pressebericht Nr. 240, vom 29.08.2023 - Nachtrag

Kreis Heinsberg (ots)

Verkehrsunfälle

Selfkant-Saeffelen - Person verstirbt nach Kollision mit Baum

Am Dienstag, 29.08.2023, gegen 16:10 Uhr, ereignete sich auf der Landstraße 228 ein Verkehrsunfall, bei dem eine Person tödlich verletzt wurde. Ein Pkw-Führer befuhr mit seinem Pkw die Landstraße 228, aus Richtung Waldfeucht-Selsten kommend, in Richtung Selfkant-Saeffelen. Kurz vor der Unfallstelle überholte der Pkw noch andere Verkehrsteilnehmer, die die Landstraße 228 in die gleiche Richtung befuhren. Aus bislang ungeklärter Ursache kam er dann in einer Rechtskurve nach links von der Straße ab, kollidierte mit einem Straßenbaum und überschlug sich mehrfach in einem angrenzenden Acker. Dabei fing der Pkw Feuer. Trotz sofort eingeleiteter Rettungsmaßnahmen verstarb die Person noch am Unfallort. Für die Dauer der Unfallaufnahme wurde die Landstraße 228 im Bereich der Unfallstelle voll gesperrt.

