Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Erheblicher Sachschaden nach Verkehrsunfall

Arnstadt (ots)

Gestern Abend kam es in der Ritterstraße zu einem Verkehrsunfall mit erheblichem Sachschaden. Ein 29-Jähriger verlor in einer Linkskurve die Kontrolle über seinen Opel und kollidierte frontal mit einer Hauswand. Der Fahrer und zwei Insassen im Alter von 27 und 32 Jahren wurden dabei leicht verletzt. Der mit ihm durchgeführte Atemalkoholtest ergab einen Vorwert von rund 1,4 Promille, ein Drogentest reagierte positiv auf Cannabis. Gegen ihn wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. Am Fahrzeug entstand wirtschaftlicher Totalschaden - an der denkmalgeschützten Hauswand wird der Sachschaden auf rund 180.000 Euro geschätzt. (ah)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell