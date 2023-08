Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Angebliche Bankmitarbeiter mit Betrug am Telefon erfolgreich

Übach-Palenberg-Übach/Wegberg-Wildenrath (ots)

In der vergangenen Woche waren Betrüger, die sich als Bankmitarbeiter ausgaben, zweimal im Kreisgebiet erfolgreich. Letzte Woche Mittwoch (23. August) erhielt eine Frau einen Anruf einer Unbekannten. Diese gab sich als Mitarbeiterin der Hausbank aus und machte Angaben darüber, dass das System für Online Banking erneuert beziehungsweise aktualisiert werde. Hierfür forderte sie die 57-Jährige unter anderem dazu auf, ein neues Passwort anzulegen. Die Übacherin folgte noch weiteren Anweisungen der Anruferin und erhielt mehrere SMS. Am nächsten Tag meldete sich die "echte" Hausbank wegen einer auffälligen Geldbewegung. Vom Konto der Frau war eine mittlere vierstellige Summe auf ein fremdes Konto überwiesen worden. Daraufhin erstattete sie eine Anzeige bei der Polizei. Ähnlich erging es einem Mann aus Wildenrath. Er hatte bereits am Tag zuvor einen fingierten Anruf seiner Bank erhalten und betätigte einen Link einer zuvor zugesandten SMS. Hierdurch gelang den Tätern der Zugriff auf das Online Banking. Nach Bargeldabhebungen in mehreren Lebensmittelgeschäften entstand ein hoher dreistelliger Schaden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell