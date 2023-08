Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Verletzt

Möhrenbach (Ilm-Kreis) (ots)

Ein 19-jähriger Fahrer eines Audi befuhr gestern Abend die L1047 von Möhrenbach in Richtung Gehren. In einer dort befindlichen Rechtskurve verlor der Fahrzeugführer die Kontrolle über seinen Pkw, kam nach links von der Straße ab und kollidierte anschließend mit einem Baum. Der 19-Jährige wurde bei dem Verkehrsunfall leicht verletzt und kam in ein Krankenhaus. Am Audi entstand Totalschaden, dieser wurde abgeschleppt. Die Straße war zeitweise voll gesperrt. (jd

