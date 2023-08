LPI-GTH: Diebstahl aus Baucontainer- Zeugensuche

Eisenach (ots) - Gestern Nachmittag wurde ein 34-jähriger Radfahrer bei einem Verkehrsunfall in der Kasseler Straße verletzt. Eine 72-Jährige befuhr mit ihrem VW die Friemaer Straße und wollte nach rechts in die Kasseler Straße abbiegen. Sie übersah offenbar den Radfahrer, der den Gehweg von der Stedtfelder Straße aus benutzte. Es kam Zusammenstoß, der Mann trug keinen Helm. Er musste zur medizinischen Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden. (ah) Rückfragen ...

