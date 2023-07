POL-GS: Pressemeldung des PK Seesen vom 03.07.2023

Goslar (ots) - Goslar - Am Samstag kam es in der Zeit zwischen 19:00 Uhr und 20:30 Uhr auf dem Parkplatz eines Supermarkts in der Liebigstraße 6 in Goslar zu mehreren Sachbeschädigungen an drei dort nebeneinander geparkten PKW. An den Fahrzeugen konnten langgezogene Kratzspuren an den Fahrzeugseiten festgestellt werden, Täterhinweise liegen bisher nicht vor. Zeugen, ...

mehr