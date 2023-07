Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemitteilungen für den Bereich Goslar vom 01.07. bis 02.07.2023

Goslar (ots)

Goslar - Am Samstag kam es in der Zeit zwischen 19:00 Uhr und 20:30 Uhr auf dem Parkplatz eines Supermarkts in der Liebigstraße 6 in Goslar zu mehreren Sachbeschädigungen an drei dort nebeneinander geparkten PKW. An den Fahrzeugen konnten langgezogene Kratzspuren an den Fahrzeugseiten festgestellt werden, Täterhinweise liegen bisher nicht vor. Zeugen, welche sachdienliche Hinweise zu dem Vorfall geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Goslar zu melden.

Goslar - Am Samstag gegen 18:00 Uhr kam es zu einem Unfall mit zwei beteiligten Fahrzeugen auf der Clausthaler Straße in Goslar. Der unfallverursachende 35jährige Fahrzeugführer eines Skodas aus dem Bereich Nordhausen übersah beim Linksabbiegen auf den Nonnenweg den entgegenkommenden Mercedes Benz eines 22jährigen Fahrzeugführers aus dem Bereich Clausthal-Zellerfeld. Sowohl die vier in dem Skoda befindlichen als auch die beiden Personen aus dem Mercedes Benz wurden durch den Zusammenstoß leicht verletzt und im nahgelegenen Klinikum behandelt. Beide Fahrzeuge mussten von der Unfallstelle abgeschleppt werden. Der Sachschaden wird auf ca. 17.000EUR geschätzt.

Bad Harzburg - Im Vorfeld ergaben sich Hinweise auf die Durchführung einer untersagten Musikveranstaltung am Samstag im Bereich der Bäckerstraße in Bad Harzburg. Aus diesem Grund war die Polizei mit ausreichenden Kräften vor Ort, um diese gegebenenfalls unterbinden zu können. Da es zu keiner derartigen Veranstaltung kam, war ein weiteres polizeiliches Einschreiten nicht erforderlich.

Goslar/Oker - In den Vormittagsstunden des Sonntags kam es im Bereich Oker zu einem Verkehrsunfall mit einem alleinbeteiligten Motorradfahrer. Der 27jährige aus dem Landkreis Holzminden befuhr die Harzburger Straße von Oker in Richtung Bad Harzburg. In Höhe eines Lebensmittelgeschäfts kam er aufgrund nasser Fahrbahn zu Fall und verletzte sich hierbei schwer. Der Motorradfahrer wurde in ein benachbartes Klinikum verbracht, an dem Motorrad entstand Sachschaden in Höhe von ca. 2000EUR.

Braunlage - Aus bisher unbekannter Ursache kam es am Sonntagmorgen, gegen 04:50 Uhr zu einem Kellerbrand im Bereich des Jägerstiegs in Braunlage. Durch das Feuer wurden der Kellerraum, das darin befindliche Inventar und die darüber liegenden Erdgeschosswohnräume beschädigt. Alle Bewohner wurden rechtzeitig evakuiert, die Löscharbeiten dauerten mehrere Stunden an und konnten gegen 09:30 Uhr beendet werden. Es entstand ein Schaden von schätzungsweise 200.000EUR, 60 Kameraden der Feuerwehr Braunlage sowie Rettungsdienst und Notarzt waren vor Ort. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an.

Original-Content von: Polizeiinspektion Goslar, übermittelt durch news aktuell