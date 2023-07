POL-GS: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Bad Harzburg vom 01.07.23 bis 02.07.23

Polizeiinspektion Goslar

Bad Harzburg

- Trunkenheit im Verkehr -

Am 02.07.2023, um 02:40 Uhr, befuhr ein 20 jähriger Bad Harzburger mit seinem Pkw die Amtswiese und wurde durch Polizeibeamte angehalten und kontrolliert. Hierbei stellten diese Atemalkoholgeruch fest. Ein durchgeführter Alcotest ergab einen Wert von 1,2 Promille. Daraufhin wurde von den Polizeibeamten eine Blutentnahme angeordnet und der Führerschein wegen Trunkenheit im Verkehr beschlagnahmt.

- Fahren ohne Fahrerlaubnis -

Am 01.07.2023, um 20:30 Uhr, befuhr ein 15 jähriger Bad Harzburger mit seinem FmH-Motorroller den Lindenbruchweg mit ca. 45 km/h. Dieser wurde daraufhin im Rahmen einer Verkehrskontrolle kontrolliert. Hierbei stellten die Polizeibeamten fest, dass der Roller zum einen, infolge einer Bauartveränderung schneller fährt als erlaubt, und zum anderen der Rollerfahrer nicht im Besitz einer erforderlichen Fahrerlaubnis ist. Den Rollerfahrer erwartet nun ein Strafverfahren wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis.

- Verkehrsunfallflucht -

Am 01.07.2023, gegen 16:30 Uhr, kam es im Bereich der Meinigstraße in Harlingerode zu einer Verkehrsunfallflucht. Hierbei streifte ein Pkw Daimler im Vorbeifahren einen geparkten Pkw VW und beschädigte diesen. Der Führer des Daimler entfernte sich vom Unfallort, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Aufgrund einer aufmerksamen Zeugin, welche sich das Kennzeichen des Pkw Daimler merkte, konnte der Fahrzeugführer ermittelt werden. Diesen erwartet nun ein Strafverfahren wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort.

- Verkehrsunfallflucht -

Am 01.07.2023, gegen 10:00 Uhr, streifte auf der Landstraße in Harlingerode im Vorbeifahren ein roter Pkw einen ordnungsgemäß geparkten Pkw VW und beschädigte diesen am Außenspiegel. Auch hier hat ein Zeuge das Kennzeichen am Pkw des Unfallfahrers notiert. Den Fahrzeugführer erwartet nun ein Strafverfahren wegen des unerlaubten Entfernens vom Unfallort.

Vienenburg

- Fischwilderei -

Am 01.07.2023, gegen 17:41 Uhr, wurde durch einen Angler gemeldet, dass zwei männliche Personen am Wiedelaher See unberechtigt angeln würden. Durch die eingesetzte Streife wurden beide Personen kontrolliert. Hierbei handelte es sich um einen 30 jährigen und 28 jährigen polnischen Staatsbürger. Beide Angler erwartet nun ein Strafverfahren wegen des Verdachts der Fischwilderei.

