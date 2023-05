Polizeiinspektion Saarlouis

POL-SLS: Trickdiebin mit Kind in Bous unterwegs

Bous (ots)

Eine 84-jährige Frau aus Bous ist am Donnerstag Opfer einer Trickdiebin geworden. Die bislang unbekannte Täterin hatte mit einem ca. 10-jährigen Kind nachmittags gegen 16:00 Uhr bei der Anwohnerin an der Haustür geklingelt. Nachdem diese in ein Gespräch verwickelt und von den beiden Personen abgelenkt werden konnte, kam es zum Diebstahl von diversen Schmuckstücken aus der Wohnung der Geschädigten im Wert von mehreren tausend Euro. Die Täterin wird als ca. 165 cm große Person "mittleren Alters" beschrieben mit dunklem gewellten Haar und von "normaler Statur". Bei dem Kind soll es sich um einen ca. 10 Jahre alten Jungen mit dunklen kurzen Haaren gehandelt haben, der einen rotbraunen Anorak trug. Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Saarlouis unter Telefonnummer (06831) 9010 oder per Email an PI-Saarlouis@polizei.slpol.de.

Original-Content von: Polizeiinspektion Saarlouis, übermittelt durch news aktuell