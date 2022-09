Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Goch - Diebstahl von Baumaterialien

Goch (ots)

Im Zeitraum von Freitag (02. September 2022), 19:00Uhr bis Samstag (03. September 2022), 08:30, wurden an der Siemensstraße in Goch Baumaterialien entwendet. Der oder die unbekannten Täter entwendeten diverse Muffen mit Kabeln sowie zwei Steinsägen von einem Firmengelände. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen in dem Zusammenhang gemacht haben, wenden sich bitte an die Kripo Goch unter 02823 1080. (pp)

