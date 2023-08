Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Verkehrsunfall mit drei Verletzten

Gangelt-Kievelberg (ots)

Am Montag (28. August) ereignete sich auf der Bundesstraße 56 n, zwischen den Anschlussstellen Höngen und Gangelt, ein Verkehrsunfall, bei dem drei Personen verletzt wurden, zwei davon schwer. Der 37-jährige Fahrer eines Pkw Peugeot fuhr aus Richtung Niederlande kommend in Richtung Heinsberg. Er geriet gegen 13.15 Uhr aus bislang ungeklärter Ursache nach links auf die Fahrbahn des Gegenverkehrs, stieß dort gegen die Leitplanke und im weiteren Verlauf frontal mit einem entgegenkommenden Pkw Ford zusammen, in dem sich neben der 51 Jahre alten Fahrerin auch eine 24-jährige Beifahrerin befand.

Durch den Zusammenstoß wurden alle drei Personen verletzt, zwei davon schwer. Die 24-jährige Beifahrerin wurde mit einem Rettungshubschrauber zum Krankenhaus gebracht und dort stationär behandelt. Die Fahrerin und der Fahrer der beteiligten Fahrzeuge wurden mit Rettungswagen in verschiedene Krankenhäuser transportiert. Für die Dauer der Unfallaufnahme und Reinigung der Fahrbahn wurde die Bundesstraße 56 n für den Fahrzeugverkehr gesperrt.

