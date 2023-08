Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Pferd die Mähne abgeschnitten

Rinteln - OT Hohenrode (ots)

(swe). Bislang unbekannte Täter haben in der Nacht von Montag auf Dienstag einem schwarzen Pferd auf einer Weide in Hohenrode die Mähne abgeschnitten. Verletzt wurde das Tier nicht. Das Tier stand über Nacht auf einer Weide an der Landstraße Höhe Hausnummer 45 und wurde von der 34-jährigen Besitzerin am Morgen des 22. August auf einer anderen Weide aufgefunden, als auf der sie es am Abend zuvor abgestellt hatte. Die Gründe für die Tat, die bei der Polizei als Sachbeschädigung geführt wird, sind bislang nicht bekannt. Außerdem wird geprüft, ob es sich bei der Tat auch um eine Tierquälerei handeln könnte, denn ohne Mähne sind die Pferde nicht ausreichend gegen Insekten geschützt. Wer Hinweise zum Sachverhalt geben kann, meldet sich bitte bei der Polizei Rinteln unter 05751/9646-0.

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell