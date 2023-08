Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Stadthagen/Bückeburg - Dieselspuren

40-jähriger Radfahrer stürzt auf Dieselspur

Nienburg (ots)

(KEM) Die Polizei Stadthagen war heute Morgen gegen 6.25 Uhr gerade aufgrund einer gemeldeten Dieselspur im Stadtgebiet eingesetzt, als auch schon ein Radfahrer auf der rutschigen Fahrbahn der Kreuzung Enzer Straße/Gartenstraße stürzte und sich leicht verletzte.

Der 40-jährige Stadthäger wollte von der Enzer Straße nach links in Richtung Gartenstraße abbiegen, als er die Dieselspur als regennasse Fahrbahn fehlinterpretierte und stürzte. Dabei zog er sich leichte Verletzungen zu, die von einer durch die Polizei hinzugerufenen RTW-Besatzung vor Ort versorgt wurden. Ein Transport ins Krankenhaus war nicht erforderlich.

Zur Beseitigung der Gefahrenstelle wurde der stadthäger Bauhof gerufen, der schnellstmöglich Warnschilder aufstellte. Die Dieselspur war auch am Kreisel beim Kino vorzufinden, wobei die Kreuzung, an der der Radfahrer stürzte, am rutschigsten war.

Auch in Bückeburg wurde am frühen Morgen gegen kurz vor 6 Uhr zunächst eine Ölspur gemeldet, die sich bei Eintreffen der Polizeibeamten als Dieselspur herausstellte. Die Spur begann am Kreisverkehr an der Kreuzbreite und zog sich über die B65, wo sie sich zunächst in Richtung Stadthagen verlor. Nach Bekanntwerden der Gefahrenstelle wurden auch hier Fahrbahnreinigungsmaßnahmen in Auftrag gegeben, die durch eine Vertragsfirma ausgeführt wurden.

Zeugen, die Hinweise zum Verursacher der Dieselspur geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Stadthagen unter 05721/98220 oder bei der Polizei Bückeburg unter 05722/28940 zu melden.

