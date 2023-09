Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Gegen Leitplanke gefahren und geflüchtet

Gera (ots)

Dürrenebersdorf: Ein 20-Jähriger muss seit gestern Abend (06.09.2023) mit einer Anzeige rechnen. Wie der Polizei bekannt wurde, fuhr der junge Mann gegen 22:00 Uhr mit seinem Pkw Ford im alkoholisierten Zustand gegen eine Leitplanke in der Hofer Straße. Anschließend verließ er die Unfallstelle, ohne sich weiter darum zu kümmern. Alarmierte Polizeistreifen suchten daraufhin nach dem Fahrer, wobei auch ein Polizeihund zum Einsatz kam. Durch eine Streife wurde er schließlich zu Fuß in der Siemensstraße in Gera angetroffen. Nicht nur dass er nicht unerheblich unter dem Einfluss von Alkohol stand, der 20-Jährige war zudem verletzt, so dass ein Rettungswagen angefordert wurde. Die Geraer Polizei ermittelt nun zum Gesamtgeschehen. (KR)

