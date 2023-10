Polizei Duisburg

POL-DU: Hattingen

Duisburg: Polizeilicher Diensthund verletzt Fußgängerin

Duisburg, Hattingen (ots)

Am Samstagabend (30. September, gegen 17:30 Uhr) hat auf einem Parkplatz in Hattingen ein polizeilicher Diensthund - in der Freizeit des Diensthundführers - eine Fußgängerin verletzt. In Höhe der Munscheidstraße/ Rauendahlstraße stand die Frau (73) an ihrem geparkten Fahrzeug und wurde dort von dem mit einer Flex-Leine angeleinten Diensthund gebissen. Der Hundehalter (45) soll sofort eingegriffen und seinen Hund von der Frau weggezogen haben. Bis zum Eintreffen der Rettungskräfte leisteten der Polizist, seine Begleiterin und eine weitere Zeugin Erste Hilfe. Ein Rettungswagen brachte die Seniorin mit Kopfverletzungen und einer Verletzung des linken Unterarms in ein Krankenhaus. Nach wie vor wird sie dort behandelt - Lebensgefahr besteht nicht.

Der Polizeibeamte ist Diensthundführer beim Polizeipräsidium Düsseldorf. Am 4. Oktober wurde entschieden, dass aus Neutralitätsgründen die Duisburger Kriminalpolizei die weiteren Ermittlungen wegen des Verdachts der fahrlässigen Körperverletzung übernimmt. Zunächst sollen die Tatzeugen zur weiteren Aufklärung vernommen werden. Die Ermittlungen dauern an.

Weitere Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, unter der Rufnummer 0203 2800 Kontakt zum Kriminalkommissariat 23 der Duisburger Polizei aufzunehmen.

