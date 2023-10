Polizei Duisburg

POL-DU: Gemeinsame Pressemitteilung der Polizei und der Staatsanwaltschaft Duisburg - Folgemeldung: Vierlinden - Mordkommission ermittelt nach Angriff auf Ehefrau - Polizei sucht wichtigen Zeugen

Duisburg (ots)

Die Duisburger Mordkommission, die seit Sonntag (1. Oktober) zu den Hintergründen des Angriffs auf die 19-Jährige an der Oswaldstraße in Vierlinden ermittelt, sucht einen wichtigen Zeugen. Der Mann hatte sich in unmittelbarer Nähe zum Tatgeschehen aufgehalten. Seine Beobachtungen könnten für das laufende Verfahren sehr wichtig sein. Er ist mittleren Alters und trug am Sonntag eine Kappe sowie eine blaue Weste. Er wird dringend gebeten, unter der Rufnummer 0203 2800 Kontakt zum Kriminalkommissariat 11 aufzunehmen. Ebenso bittet die Kripo, dass sich auch weitere Zeugen melden und ihre Beobachtungen schildern, die bisher nicht von Polizisten vernommen worden sind.

Der 17 Monate alte Junge, der am Sonntag schwer verletzt wurde, wird in einer Spezialklinik behandelt und schwebt weiter in Lebensgefahr. Sein Gesundheitszustand hat sich jedoch leicht verbessert.

Der 25-jährige Tatverdächtige lässt sich anwaltschaftlich vertreten und hat sich weiterhin nicht zu der Tat eingelassen.

Unsere bisherige Berichterstattung:

2. Oktober 2023, 09:15 Uhr - https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/50510/5616243

2. Oktober 2023, 15:35 Uhr - https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/50510/5616932

