Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Durchsuchung nach waffenrechtlichen Verstößen

Finnentrop (ots)

Am heutigen Tage (14.09.2023) kam es im Finnentroper Ortsteil Hülschotten zu einem Einsatz der Polizei. Im Rahmen einer vorbereiteten Durchsuchungsmaßnahme wurde ein Wohnhaus und ein großflächiges Grundstücksgelände nach Waffen und gefährlichen Gegenständen abgesucht.

Zu den Hintergründen:

Bereits am Freitag, 08.September, kam es im Laufe des Tages zu einem polizeilichen Einsatz in Finnentrop-Hülschotten. Hintergrund war hier eine Eigengefährdungslage eines 40-jährigen Mannes. Der 40-jJährige wurde bereits am Freitagabend in Gewahrsam genommen. Zum Schutz der Persönlichkeitsrechte des Betroffenen werden keine weitergehenden Angaben zum Einsatz am Freitag gemacht. Weitere Anschlussermittlungen ergaben letztlich jedoch auch Hinweise auf das Vorliegen waffenrechtlicher Verstöße und dem widerrechtlichen Besitz von Schusswaffen. Aus diesem Grund wurde durch die Staatsanwaltschaft Siegen ein richterlicher Durchsuchungsbeschluss beantragt und vom Amtsgericht Siegen erlassen. Da es sich um ein unübersichtliches und großflächiges Privatgelände handelt, welches sich über mehrere Gebäudeteile und mehrere 1000qm erstreckt, wurde die Durchsuchung am heutigen Tage u.a. mit Unterstützungskräften einer Einsatzhundertschaft aus Köln durchgeführt. Auch speziell ausgebildete Diensthunde waren hier im Einsatz, um das Gelände nach Waffen oder gefährlichen Gegenständen zu durchsuchen. Ebenso waren auch Kräfte des DRK, der Feuerwehr Finnentrop und des Ordnungsamtes im Einsatz. Im Verlauf der Durchsuchung konnten letztlich Schusswaffen und Munition aufgefunden und sichergestellt werden. Genauere Angaben werden hierzu mit Blick auf das laufende Ermittlungsverfahren nicht gemacht.

Eine Gefahr für Dritte, bzw. die Bevölkerung bestand zu keinem Zeitpunkt.

