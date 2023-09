Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Ladendieb gestellt

Olpe (ots)

Ein Ladendiebstahl hat sich am Mittwoch (13. September) gegen 8:30 Uhr in der Kölner Straße ereignet. Dabei beobachteten Mitarbeiter, wie ein Mann zwei Damenjacken stahl. Anschließend flüchtete er in Richtung Bahnhof. Die Polizei fahndete umgehend nach dem Unbekannten und traf einen 23-Jährigen auf den die Täterbeschreibung zutraf. Die Polizeibeamten durchsuchten den Mann und fanden die entwendeten Jacken. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft wurde der Mann in Gewahrsam genommen. Die Ermittlungen dauern an.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Olpe, übermittelt durch news aktuell