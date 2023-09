Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: E-Bikes aus Garage entwendet

Wenden (ots)

Unbekannte Täter haben aus einer Garage in der Schildergasse in Altenhof zwei hochwertige E-Bike gestohlen. Der Besitzer hatte sowohl sein eigenes, schwarz-weißes KTM-E-Bike als auch das lilafarbene E-Bike seiner Tochter am Donnerstag (7. September) gegen 18 Uhr in seine Garage gestellt. Als er am Montag (11. September) gegen 20 Uhr die Garage betrat, fiel ihm auf, dass das Fenster aufgehebelt worden war und die E-Bikes fehlten. Diese hatten einen Wert von mehreren tausend Euro. Zudem entstand an dem Tor Sachschaden.

Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 02761-9269-0 entgegen.

