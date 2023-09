Polizeiinspektion Ingelheim

POL-PIING: Verkehrsunfallflucht - Zeugen gesucht!

Ober-Hilbersheim (ots)

Bereits am Mittwoch, den 16.08.2023 kam es zwischen 06:40 - 07:00 Uhr auf der Landstraße 414 zwischen Ober-Hilbersheim und Aspisheim zu einer Verkehrsunfallflucht zwischen zwei PKW im Begegnungsverkehr. Im Nachgang meldet sich der flüchtige Verkehrsteilnehmer auf der Polizei Ingelheim. Jedoch weichen die geschilderten Unfallhergänge, der beiden Unfallbeteiligten, voneinander ab. Zeugen, die zum o.g. Zeitpunkt die Landstraße 414 befahren haben, werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Ingelheim unter der Rufnummer 06132-65510 oder per E-Mail piingelheim@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

