POL-PIING: Personen im Fahrstuhl eingeschlossen

Gau-Algesheim (ots) - Die Kerb in Gau-Algesheim verlief von Freitag auf Samstag aus polizeilicher Sicht unproblematisch. Die Kerbbesucher feierten ausgelassen und friedlich. Es gab keine strafrechtlich relevanten Sachverhalte. In der Nacht von Samstag auf Sonntag gegen 02:45 Uhr gerieten auf dem Nachhauseweg zwei Personengruppen in Streit. Die Streitigkeit endete in einer Schlägerei, bei denen fünft Personen im Alter von 21 bis 25 Jahren leicht verletzt wurden. Ein ...

