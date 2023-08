Polizeiinspektion Ingelheim

POL-PIING: Kerb in Gau-Algesheim

Gau-Algesheim (ots)

Die Kerb in Gau-Algesheim verlief von Freitag auf Samstag aus polizeilicher Sicht unproblematisch. Die Kerbbesucher feierten ausgelassen und friedlich. Es gab keine strafrechtlich relevanten Sachverhalte.

In der Nacht von Samstag auf Sonntag gegen 02:45 Uhr gerieten auf dem Nachhauseweg zwei Personengruppen in Streit. Die Streitigkeit endete in einer Schlägerei, bei denen fünft Personen im Alter von 21 bis 25 Jahren leicht verletzt wurden. Ein Strafverfahren wegen wechselseitiger Körperverletzung wird eingeleitet.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Polizeiinspektion Ingelheim unter der Rufnummer 06132 65510 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter piingelheim@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

Im Rahmen der Sachverhaltsaufnahme wird darüber hinaus eine Polizeibeamtin durch einen Beteiligten der Schlägerei beleidigt. Daher wird gegen einen 23-jährigen Beschuldigten ein Strafverfahren wegen Beleidigung eingeleitet.

Die Kerb verlief bis dahin aus polizeilicher Sicht unproblematisch. An beiden Tagen befanden sich Polizei und Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Kreisverwaltung Mainz-Bingen sowie der Verbandsgemeinde Gau-Algesheim als Ansprechpartner vor Ort.

Original-Content von: Polizeiinspektion Ingelheim, übermittelt durch news aktuell