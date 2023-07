Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Gleich zwei Auseinandersetzungen...

Ludwigshafen (ots)

.. gab es am 16.07.2023 zwischen 19:25 Uhr und 20:00 Uhr auf einem Kinderspielplatz in der Bürgermeister-Kutterer-Straße. Über Notruf wurde der Polizei gegen 19:25 Uhr eine Körperverletzung gemeldet. Die Örtlichkeit wurde deshalb durch mehrere Polizeikräfte angefahren. Die Situation war trotz gut besuchtem Spielplatz ruhig. Nach kurzer Zeit meldete sich ein 13-Jähriger welcher angab, von vier jungen Männern beschuldigten worden zu sein, eine Tiefgarage in der Dammstraße verunreinigt zu haben, was er nicht noch einmal machen solle. Drei der jungen Männer im Alter von 17, 19 und 17 Jahren schlugen ihm anschließend nacheinander mit der flachen Hand ins Gesicht. Der 13-Jährige wurde nach Klärung des Sachverhalts seiner Mutter übergeben. Die Männer, die zuvor einer Personenkontrolle unterzogen wurden, erhielten einen Platzverweis.

Noch bevor die Männer dem Platzverweis nachkommen konnten, erschien die 46-jährige Mutter einer 10-Jährigen an der Örtlichkeit, riss die Beifahrertür des Autos der vier jungen Männer auf und beschuldigte diese lautstark, ihre Tochter verbal angegangen zu haben. Um eine körperliche Auseinandersetzung zu verhindern, mussten Polizeikräfte die Mutter gleich zwei Mal vom Auto entfernen, hierbei fiel die Frau zu Boden und verletzte sich leicht. Die 10-Jährige gab an, mit einem der Männer in ein Streitgespräch geraten zu sein, woraufhin sie weinend zur ihrer Mutter ging. Da sich die Mutter kaum beruhigen ließ, wurde ihr auch ein Platzverweis erteilt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell