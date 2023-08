Polizei Coesfeld

POL-COE: Lüdinghausen, Konrad-Adenauer-Straße/ Versuchter Einbruch

Coesfeld (ots)

Zwei Unbekannte versuchten in der Nacht auf Mittwoch (02.08.23) zweimal in eine Bäckereifiliale an der Konrad-Adenauer-Straße einzubrechen. Diese befindet sich in einer Behelfsverkaufsstelle auf einem Supermarkt-Parkplatz. Gegen 3.15 Uhr gelang es ihnen nicht eine Tür aufzuhebeln. Als die Täter eine Person bemerkten, flüchteten sie auf einem Motorrad in Richtung Valve. Gegen 4 Uhr kehrten sie zurück. Jedoch waren sie auch da nicht in der Lage, in die Verkaufsstelle einzubrechen. Sie fuhren erneut in Richtung Valve davon. Die Polizei in Lüdinghausen bittet unter 02591-7930 um Hinweise.

