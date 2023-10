POL-DU: Dellviertel: 59-Jähriger kollidiert mit Straßenbahn und verletzt sich schwer - Polizei sucht Zeugen

Duisburg (ots) - Ein Unbekannter hat am Mittwochabend (4. Oktober, 21:42 Uhr) versucht, einen Supermarkt an der Schlachthofstraße auszurauben. Eine Mitarbeiterin (62) berichtete der Polizei, dass sie den Kassenbereich aufräumte, als sich ihr ein Mann mit einem spitzen Gegenstand in der Hand näherte und die Geld forderte. Die Duisburgerin schrie den Räuber an und ...

mehr