POL-DU: Vierlinden: Polizei fahndet mit Fotos nach tatverdächtigen Jugendlichen

Duisburg (ots) - Bei einem Zusammenstoß mit einer Straßenbahn auf der Düsseldorfer Straße - etwa in Höhe Heerstraße - verletzte sich am Freitagabend (06.Oktober, gegen 19:35 Uhr) ein 59-jähriger schwer. Der Mann war möglicherweise zuvor auf seinem Rad in Richtung Norden unterwegs. Zum Unfallhergang und der ...

mehr