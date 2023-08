POL-K: 230829-3-K/LEV Mehrere Kilogramm Drogen in Wohnungen sichergestellt

Köln (ots) - Die Polizei Köln fahndet mit Fotos aus der polizeilichen Videobeobachtung in Kalk nach zwei jungen Männern, die am späten Sonntagabend (25. Juni) an der Vietorstraße einen Fußgänger (31) beraubt haben sollen. Gegen 23.25 Uhr, so der Kölner später gegenüber Polizisten, sei er mit einer Begleiterin in Richtung Wipperfürther Straße gegangen. Dabei ...

mehr